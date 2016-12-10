Snapchat'in açtığı iş ilanı firmanın henüz duyurulmamış bir özelliğine işaret ediyor olabilir. İşte o detay.



Snapchat'in açtığı iş ilanı firmanın henüz duyurulmamış bir özelliğine işaret ediyor olabilir. İşte o detay.







Özellikle gençler arasındaki popülerliği giderek artan ve ülkemizde de yoğun bir şekilde kullanılan Snapchat uygulamasına önümüzdeki günlerde devrimsel bir özellik gelebilir. Bu iddianın kaynağı, Snapchat'ın açtığı yeni bir iş ilanı.



Snapchat'in yeni özelliği ne olacak?



Henüz resmi bir açıklama olmadığı için ancak tahminleri sizlerle paylaşabiliyoruz. Ancak bunlar bile dikkat çekici. Yayınlanan iş ilanında Snapchat'in 3D karakterler üzerinde uzmanlaşan birine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Peki Snapchat gibi görüntülü ve sesli mesajlaşma uygulamasının 3D karakter çizimi ile nasıl bir ilgisi olabilir?



Snapchat efektlerine bazı yenilikler ekleneceği tahmin ediliyor. AR yani artırılmış gerçeklik teknolojisini destekleyen yeni efektler bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Spectacles isimli video çekebilen gözlükle de bir ilişkisi olabileceği tahmin edilen bu özelliğin detayları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi duruyor.



Bitmoji ile yakın ilişkiler içerisinde bulunan Snapchat, yeni 3D özelliğini Bitmoji ile de birleştirebilir. 3D Bitmoji karakterleri ile efekt listesini zenginleştirmesi söz konusu olabilir. Görüldüğü gibi henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Gerçek olan tek şey Snapchat'in asla yerinde durmadığı ve sürekli farklı yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıktığı. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



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