O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

snapchat 3d efektlere hazırlanıyor!

SNAPCHAT 3D EFEKTLERE HAZIRLANIYOR!

Snapchat'in açtığı iş ilanı firmanın henüz duyurulmamış bir özelliğine işaret ediyor olabilir. İşte o detay.

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:47
Puan Ver : Snapchat 3D Efektlere Hazırlanıyor!(6/10)3


Snapchat'in açtığı iş ilanı firmanın henüz duyurulmamış bir özelliğine işaret ediyor olabilir. İşte o detay.





Özellikle gençler arasındaki popülerliği giderek artan ve ülkemizde de yoğun bir şekilde kullanılan Snapchat uygulamasına önümüzdeki günlerde devrimsel bir özellik gelebilir. Bu iddianın kaynağı, Snapchat'ın açtığı yeni bir iş ilanı.



Snapchat'in yeni özelliği ne olacak?



Henüz resmi bir açıklama olmadığı için ancak tahminleri sizlerle paylaşabiliyoruz. Ancak bunlar bile dikkat çekici. Yayınlanan iş ilanında Snapchat'in 3D karakterler üzerinde uzmanlaşan birine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Peki Snapchat gibi görüntülü ve sesli mesajlaşma uygulamasının 3D karakter çizimi ile nasıl bir ilgisi olabilir?



Snapchat efektlerine bazı yenilikler ekleneceği tahmin ediliyor. AR yani artırılmış gerçeklik teknolojisini destekleyen yeni efektler bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Spectacles isimli video çekebilen gözlükle de bir ilişkisi olabileceği tahmin edilen bu özelliğin detayları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi duruyor.



Bitmoji ile yakın ilişkiler içerisinde bulunan Snapchat, yeni 3D özelliğini Bitmoji ile de birleştirebilir. 3D Bitmoji karakterleri ile efekt listesini zenginleştirmesi söz konusu olabilir. Görüldüğü gibi henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Gerçek olan tek şey Snapchat'in asla yerinde durmadığı ve sürekli farklı yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıktığı. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



Google Güvenilir Kişiler isimli uygulamasını duyurdu!








Etiketler: Snapchat  3D  Efektlere  Hazırlanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER