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Snake oyununu arama sonuçlarına ekledi ! BingSnake oyna

SNAKE OYUNUNU ARAMA SONUÇLARINA EKLEDİ ! BİNGSNAKE OYNA

BingSnake, Bing Snake nasıl oynanır ?

Tarih : 02 Eylül 2015, 11:32
Puan Ver : Snake Oyununu Arama Sonuçlarına Ekledi ! Bingsnake Oyna(10/10)9


Zamanın en önemli telefon oyunlarından Snake için Bing'de yeni dönem başladı.



Arama motoru bing Snake oyunu için düğmeye bastı arama sonuçlarında göstermeye başladı. Yani aslında Snake sevenler web tarayıcısından BingSnake yazıp oyun oynayabilecek.

 



Efsane oyun Snake ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor! Milyonlarca şahıs tarafından oldukça büyük bir keyifle oynanan Microsoft, bir zamanların popüler oyunu Snake'i web tarayıcısına getirerek meraklısına sundu.



Zamanın en önemli telefon oyunlarından Snake için Bing'de yeni dönem başladı. Arama motoru bing Snake oyunu için düğmeye bastı arama sonuçlarında göstermeye başladı. Yani aslında Snake sevenler web tarayıcısından oyun oynayabilecek.



Microsoft, bir zamanların popüler oyunu Pong'u geçtiğimiz hafta arama sayfasına taşmıştı. Firma, henüz nostaljiyi bir kenara bırakmamış olacak ki bu sefer bir başka klasiği Bing sayfasına taşıdı.








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