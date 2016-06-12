Tüketicilere gönderilen toplu mesajlarda, herhangi bir firmanın adı, markası, sloganı ya da bir kişinin ismi SMS başlığı olarak kullanılamayacak.



Tüketicilere gönderilen toplu mesajlarda herhangi bir firmanın adı, markası, sloganı ya da bir kişinin adı SMS başlığı olarak kullanılamayacak.







"Sigorta", "Banka", "Kargo" gibi başlıklara sahip, ama kim tarafından yazıldığı anlaşılmayan ya da dolandırıcılık maksatlı SMS'ler gönderilemeyecek. Bu tür SMS'lerin sonuna, mesajı gönderenin hangi şirket olduğunun kolaylıkla anlaşılmasını sağlayacak bir kod eklenecek.







Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi gazete'te yayımlanarak, yürürlüğe girdi.



"Sigorta", "Banka", "Kargo" gibi başlıklara sahip, ama kim tarafından yazıldığı anlaşılmayan ya da dolandırıcılık maksatlı SMS'ler gönderilemeyecek. Gönderenin numarası yerine bir isim, marka ya da unvan bulunan bu tür SMS'lerin sonuna, mesajı gönderenin hangi şirket olduğunun kolaylıkla anlaşılmasını sağlayacak bir kod eklenecek. Bu kod sayesinde, tüketicinin şikayette bulunması halinde mesajın kim tarafından gönderildiği anlaşılabilecek.