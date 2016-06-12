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sms'lerde firmanın adı, markası, sloganı yasaklandı !

SMS'LERDE FİRMANIN ADI, MARKASI, SLOGANI YASAKLANDI !

Tüketicilere gönderilen toplu mesajlarda, herhangi bir firmanın adı, markası, sloganı ya da bir kişinin ismi SMS başlığı olarak kullanılamayacak.

Tarih : 12 Haziran 2016, 10:07
Puan Ver : Sms'lerde Firmanın Adı, Markası, Sloganı Yasaklandı !(8/10)10


Tüketicilere gönderilen toplu mesajlarda herhangi bir  firmanın adı, markası, sloganı ya da bir kişinin adı SMS başlığı olarak  kullanılamayacak.



"Sigorta", "Banka", "Kargo" gibi başlıklara sahip, ama kim tarafından  yazıldığı anlaşılmayan ya da dolandırıcılık maksatlı SMS'ler gönderilemeyecek. Bu  tür SMS'lerin sonuna, mesajı gönderenin hangi şirket olduğunun kolaylıkla  anlaşılmasını sağlayacak bir kod eklenecek.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Elektronik  Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi gazete'te yayımlanarak, yürürlüğe girdi.



"Sigorta", "Banka", "Kargo" gibi başlıklara sahip, ama kim tarafından  yazıldığı anlaşılmayan ya da dolandırıcılık maksatlı SMS'ler gönderilemeyecek.  Gönderenin numarası yerine bir isim, marka ya da unvan bulunan bu tür SMS'lerin  sonuna, mesajı gönderenin hangi şirket olduğunun kolaylıkla anlaşılmasını  sağlayacak bir kod eklenecek. Bu kod sayesinde, tüketicinin şikayette bulunması  halinde mesajın kim tarafından gönderildiği anlaşılabilecek.








Etiketler: Sms  Lerde  Firmanın  Adı  Markası  Sloganı  Yasaklandı      haber

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