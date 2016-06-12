SMS'LERDE FİRMANIN ADI, MARKASI, SLOGANI YASAKLANDI !
Tüketicilere gönderilen toplu mesajlarda, herhangi bir firmanın adı, markası, sloganı ya da bir kişinin ismi SMS başlığı olarak kullanılamayacak.
Tüketicilere gönderilen toplu mesajlarda herhangi bir firmanın adı, markası, sloganı ya da bir kişinin adı SMS başlığı olarak kullanılamayacak.
"Sigorta", "Banka", "Kargo" gibi başlıklara sahip, ama kim tarafından yazıldığı anlaşılmayan ya da dolandırıcılık maksatlı SMS'ler gönderilemeyecek. Bu tür SMS'lerin sonuna, mesajı gönderenin hangi şirket olduğunun kolaylıkla anlaşılmasını sağlayacak bir kod eklenecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi gazete'te yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
"Sigorta", "Banka", "Kargo" gibi başlıklara sahip, ama kim tarafından yazıldığı anlaşılmayan ya da dolandırıcılık maksatlı SMS'ler gönderilemeyecek. Gönderenin numarası yerine bir isim, marka ya da unvan bulunan bu tür SMS'lerin sonuna, mesajı gönderenin hangi şirket olduğunun kolaylıkla anlaşılmasını sağlayacak bir kod eklenecek. Bu kod sayesinde, tüketicinin şikayette bulunması halinde mesajın kim tarafından gönderildiği anlaşılabilecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar