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sms'in mucidi öldü

SMS'İN MUCİDİ ÖLDÜ

Cep telefonlarındaki kısa mesaj servisinin mucidi olarak kabul edilen Matti Makkonen 63 yaşında öldü.

Tarih : 01 Temmuz 2015, 10:16
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Günümüzde eski önemini yitirmiş olsa da bir dönemin yükselen yıldızı olan ve cep telefonlarıyla mesajlaşmayı sağlayan SMS yani kısa mesaj servisinin mucidi olan Matti Makkonen hayatını kaybetti. 63 yaşında ölen Finlandiyalı mucit tarafından1984 yılında ortaya atılan kısa mesaj kavramı, 1985 yılında 160 karakter olacak şekilde Friedham Hillebrand tarafından hayata geçirildi. Makkonen, SMS'in fikir babası olsa da patent almadığı için bu icadının karşılığında bir ücret almadı.



Cep telefonu şebekelerinin icat edildiği ilk yıllarda konuşma çok pahalı olduğu için birçok kişi SMS tercih ediyordu. Bu sayede SMS çok popüler olmuş ve insanların haberleşmesinde önemli bir mihenk taşı haline gelmişti. Twitter gibi servislerin temeli de SMS mantığı üzerinden tasarlanmıştı.



Günümüzde internet üzerinden anında mesalaşma servislerinin yaygınlaşmasıyla SMS kullanımı da azaldı.








Etiketler: Sms  İn  Mucidi  Öldü    haber

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