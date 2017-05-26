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sma'lı çocuklara yılda 121 milyon tl

SMA'LI ÇOCUKLARA YILDA 121 MİLYON TL

114 SMA hastasının ilacının karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazı gönderen Sağlık Bakanlığı, ilaçların ithalatı için hazırlıklara başladı

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:22
Puan Ver : Sma'lı Çocuklara Yılda 121 Milyon Tl(10/10)11


Habertürk'ün tedavisi için defalarca gündeme taşıdığı SMA'lı küçük Eymen'in yaşamını yitirmesinin ardından 114 SMA hastasının ilacının karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazı gönderen Sağlık Bakanlığı, ilaçların ithalatı için hazırlıklara başladı.



114 hastanın ilacı için bir yılda 121 milyon 700 bin TL harcanacak. 9 yaşındaki Eymen Çapkın'ın ailesi, ABD'de üretilen “Nusinersen Spinraza” adlı ilacı getirtmek için “Eymen'in Siyahına Yeşil Ol” kampanyası başlatmıştı. Kampanyada, ilacın 3 dozluk tutarı toplandı. Aile, 1 yıllık tedavi için gerekli 4. doz için ihtiyaç duyulan parayı tamamlamaya çalışırken, Eymen hayatını kaybetti. Ancak Eymen, kendisi gibi SMA hastası 114 çocuğa umut oldu. Sağlık Bakanlığı, ilaç getirilecek 20 SMA hastasını seçmek için gerekli kriterleri geçen hafta belirlemişti. Bakanlık, Eymen'in ölümü üzerine, tedavi edilebileceği değerlendirilen 114 hastanın ilacının SGK tarafından karşılanması için yazı gönderdi. Bir hastanın tedavisi için gerekli ilacın yıllık maliyeti 1 milyon 50 bin TL.



 



kaynak:habertürk








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