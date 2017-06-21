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sma hastalığı ile mücadele için sgk'dan önemli adım!

SMA HASTALIĞI İLE MÜCADELE İÇİN SGK'DAN ÖNEMLİ ADIM!

PGT tedavi masraflarını üstlenecek olan SGK, gelecekte kalıtsal hastalıklardan kaynaklı tedavi giderlerinin azaltılmasını hedefliyor

Tarih : 21 Haziran 2017, 11:44
Puan Ver : Sma Hastalığı İle Mücadele İçin Sgk'dan Önemli Adım!(8/10)10


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmasına yönelik Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) ve devamında uygulanan yardımcı üreme yöntemi tedavilerini geri ödeme kapsamına alıyor. Böylece genetik hastalıklara sahip bebeklerin doğmasının önlenmesi hedefleniyor. PGT ile tüp bebek uygulaması sırasında embriyoların genetik testi yapıldıktan sonra yalnızca sağlıklı olanlar seçilip anneye transfer ediliyor.



Gazete Habertürk'te yer alan Fatmanur Boylu haberine göre, bu yöntem talasemi, aplastik anemi, orak hücreli anemi, metabolik hastalıklar, immün yetmezlikler, lösemi gibi kemik iliği ile şifa bulan ya da klinik seyri düzelen hastalıklarda, doku tipi uyumlu sağlıklı kardeş doğmasına da imkân sağlıyor. SGK şu an PGT masraflarını sadece, hasta birisinin iyileşebilmesi için kök hücre vericisi kardeşin doğmasına yönelik tedavilerde karşılıyor. Kök hücre vericisi kardeşin dünyaya gelmesini sağlamak dışında PGT tedavisinin, nedeni bilinen kalıtsal hastalıklar için de geri ödeme kapsamına alınması ile hasta bireylerin oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.



 



kaynak:habertürk








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