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Slovenya'nın İstihbarat Örgütü SOVA Greve Gitti

SLOVENYA'NIN İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ SOVA GREVE GİTTİ

2 milyonluk Slovenya'da Sloven İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (SOVA) çalışanları iş şartlarının düzeltilmesi ve zam talebiyle greve gittiler.

Tarih : 10 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Slovenya'nın İstihbarat Örgütü Sova Greve Gitti(10/10)6

Yaptıkları işin gereği "gizli" çalışan istihbaratçıların greve gittiğinden kamuoyu İçişleri ve Yerel İdareler Bakanı Boris Koprivnikar'ın açıklamasıyla haberdar oldu.

ASGARİ DÜZEYDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER

Bakan biraz da sitemkâr ve samimi bir tavırla "istihbaratçıların bu ilginç adımı bizde şaşkınlık yarattı" yorumuyla grevin başladığını kamuoyuna duyurdu. Ancak bakan grev haberiyle birlikte halkı rahatlatan sözler de söyledi ve "Slovenya istihbarat elemanları grev olsa da yasalar çerçevesinde teşkilatı asgari düzeyde çalıştırmaya devam edecekler" mealinde bir açıklamada bulundu.

TEŞKİLATTA KAÇ KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI DEVLET SIRRI

Elbette açıklamalar greve kaç kişinin katıldığı bilgisini içermiyor. Çünkü "teşkilatta" kaç kişinin çalıştığı da doğal olarak bir devlet sırrı.

NÜFUSU 2 MİLYON

Avusturya, İtalva ve Hırvatistan'la sınırı olan Slovenya toplam 2 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en küçük ülkeleri arasında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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