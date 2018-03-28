Slovakya Uber'i Yasakladı
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Slovakya Uber'i Yasakladı

SLOVAKYA UBER'İ YASAKLADI

Slovakya'da Bratislava Birinci Bölge Mahkemesi, çalışanlarının ve kullanılan otomobillerin Slovak yasalarına uymadığı gerekçesiyle Uber'in ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.

Tarih : 28 Mart 2018, 02:20
Puan Ver : Slovakya Uber'i Yasakladı(6/10)2

Slovak Haber Ajansının haberine göre, Lisanslı Taksi Şoförleri Derneğinin, Uber hakkında yaptığı şikayet üzerine Bratislava Bölge Mahkemesinde görülen davada, mahkeme Uber'in ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

UBER'İN BÜTÜN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Mahkeme, Uber firması adına çalışan şoför ve yolcu taşımada kullanılan araçların Slovakya yasalarının öngördüğü koşullara sahip olmadığını ifade ederek, bu şirketin yolcu taşıma hizmeti verme amacıyla yürüttüğü faaliyetlere son verilmesi kararı aldı.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ ALINAN KARARDAN MEMNUNİYET DUYDU

OZKT'den yapılan açıklamada, mahkemenin aldığı kararın yerinde olduğu belirtilerek, uzun süredir yürütülen hukuk mücadelesini kazanmaktan duyulan memnuniyet ifade edildi.

UBER'İN 100 BİNDEN FAZLA MÜŞTERİSİ VARDI

Haberde, Uber firmasının kararı değiştirmek için temyize gitmediği, bu nedenle mahkemenin aldığı kararın değiştirilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede yaklaşık 2 yıldır taksi hizmeti veren Uber'in 100 binin üzerinde kayıtlı müşterisinin olduğu belirtilirken, ülkedeki taksi firmaları, iki yıldır çeşitli vesilelerle Uber karşıtı protestolar düzenliyordu.

ABD'NİN ARİZONA EYALETİNDE SÜRÜCÜSÜZ UBER YASAKLANDI

New Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in sürücüsüz araçları, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandı.

DENEMELER SIRASINDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Arizona'nın Tempe kentinde geçen hafta sürücüsüz araç testleri sırasında Uber aracının bir kadına çarparak ölümüne neden olmasının ardından, şirketin Arizona'da söz konusu testleri yapmasının yasaklandığı bildirildi.

"TAM BİR BAŞARISIZLIK"

Arizona Valisi Doug Ducey'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Bu kaza nedeniyle Uber'in Arizona'da testlerine devam etmesi bazı soruları beraberinde getiriyor. Sürücüsüz araç testlerinde kamu güvenliği ilk sırada gelir. Söz konusu kaza ise bu konuda tam bir başarısızlıktır." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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