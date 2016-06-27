Something Awful forumlarında, bir kullanıcı tarafından yaratılan Slender Man, dünyada son derece çarpıcı bir etki yarattı. Şimdi Slender Man, dünyanın en ünlü TV serilerinden American Horror Story'nin altıncı sezonunun temelini oluşturacak.



Something Awful forumlarında, bir kullanıcı tarafından yaratılan Slender Man, dünyada son derece çarpıcı bir etki yarattı. Şimdi Slender Man, dünyanın en ünlü TV serilerinden American Horror Story'nin altıncı sezonunun temelini oluşturacak.



Haberde paylaştığımız ilk satırda Slender Man'in dünyada son derece çarpıcı bir etki yarattığını ifade etmiştik. Sadece Xbox One, Xbox 360, Sony PS3, Sony PS4, PC, Android ve iOS için geliştirilen oyunlardan (pek çoğunu biz de keyifle oynadık), Minecraft uyarlamasından veya Youtube'da yayınlanan Marble Hornets hikayelerinden bahsetmiyoruz. Aslında yaratıcı bir Something Awful üyesi Eric Knudsen yaratılan karakter, Amerika'da küçük yaştaki bazı gençlerde tuhaf fanteziler gelişmesine neden oldu. Wisconsin'de okuduklarının etkisinde kalan 12 yaşında bir kız, sınıf arkadaşını 19 kez bıçakladı. Söz konusu kız, çocuk mahkemesinde Lord Voldemort ve Ninja Kaplumbağalar ile de temas altında olduğunu belirtti.



2014 Eylül'ünde ise 14 yaşındaki bir kız, içinde 9 yaşındaki kardeşinin de olduğu evde yangın çıkardı. Şahıs, bu eylemi “Slender Man'in vekili olmak için geliştirdiği” açıklamasında bulundu.



Yani akıl sağlığı yetişkinler tarafından basit bir Boogeyman uyarlaması olarak görülen figür, maalesef bazı sorunlu kişilikler tarafından garip bir boyuta taşındı. Maalesef bunda, sorumluluk sahibi olmayan ebeveynlerin ihmalkarlığının payı büyük. Ülkemizde de kendisini Pokemon sanıp, camdan atlayan çocukların hikayelerine tanık olmuştuk. Çocukların hayal güçleri bazen garip seviyelerde seyrediyor.



Dünyanın en popüler korku-gerilim dizileri arasında başı çeken American Horror Story, altıncı sezonu Slender Man örgüsü üstüne kuruyor. Yapımcılar, Eric Kludsen'e gereken telif hakkı ücretlerini ödemiş bile.



Dikkat! American Horror Story hiçbir şartta 18 yaş altı kişilerce izlenmemesi gereken bir dizi. Hali hazırda, geçen sezon bölümlerinde de ekstrem cinsellik, şiddet gibi ögeler öne çıkmıştı. Elbette yetişkinler için keyifli bir yapım ancak ebeveyn kontrollerini sıkı tutmak en iyisi.



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