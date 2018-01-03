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Slavia Prag'da forma giyen Halil Altıntop, kadro dışı bırakıldı

SLAVİA PRAG'DA FORMA GİYEN HALİL ALTINTOP, KADRO DIŞI BIRAKILDI

Kariyerini Çekya ekibi Slavia Prag'da sürdüren Halil Altıntop, teknik direktör Jindrich Trpisovsky tarafından kadro dışı bırakıldı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 22:40
Puan Ver : Slavia Prag'da Forma Giyen Halil Altıntop, Kadro Dışı Bırakıldı(7/10)3

Sezon başında Augsburg'dan bonservissiz bir şekilde Slavia Prag'a transfer olan Milli futbolcu Halil Altıntop için Çekya kariyeri iyi geçmedi.

"KENDİLERİNE TAKIM BULMALARI İÇİN İZİN VERDİK"

Slavia Prag takımının teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, Halil Altıntop, Ruslan Rotan ve Dusan Svento'yu kadro dışı bıraktı. Slavia Prag basın sözcüsü Michal Bycek, "Üç futbolcuya kendilerine takım bulmaları için izin verdik" açıklaması yapıldı.

Çekya Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Altıntop, Prag ekibinde sadece 10 maça çıkabildi ve 2 gol, 1 asist yapabildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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