Lokomotiv Moskova, Beşiktaş ve West Ham United'ı çalıştıran Slaven Bilic'in teknik heyetinde yer alan Nikola Jurcevic sürpriz bir anlaşmanın altına imza attı.

EKSİ TAKIMINA DÖNDÜ

Hırvatistan Ligi'nde liderdliğini sürdüren Dinamo Zagreb, Mario Cvitanovic ile yollarını ayırmasının ardından boşta olan Nikola Jurcevic ile anlaşma sağladı. 2003-2004 sezonunda Dinamo Zagreb'i çalıştıran ve futbolculuk döneminde de Hırvat ekibinin formasını giyen 51 yaşındaki isim, uzun bir aradan sonra eski takımına dönmüş oldu.

UZUN SÜRE BILIC'İN YARDIMCIŞLIĞINI YAPTI

Dinamo Zagreb'in ardından 2004-2005'te Avusturya ekibi Salzburg'u çalıştıran Nikola Jurcevic, daha sonra teknik adamlık kariyerine ara verdi ve Slaven Bilic ile birlikte Hırvatistan Milli Takımı'nın yanı sıra Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United'da görev aldı.

Kaynak: haberinburada