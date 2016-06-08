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slaven bilic lig tv ile anlaştı

SLAVEN BİLİC LİG TV İLE ANLAŞTI

Hırvatistan Milli Takımı ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic Euro 2016'da Türkiye-Hırvatistan maçını Lig TV için yorumlayacak.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:07
Puan Ver : Slaven Bilic Lig Tv İle Anlaştı(5/10)5


Lig TV, 10 Haziran-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın televizyon yayın haklarını satın alarak Euro 2016'nın yayıncı kuruluşlarından biri oldu.



Digiturk, şampiyona kapsamında oynanacak 51 maçın tamamını Fransa'dan canlı olarak LİG TV ekranlarından yayınlayacak. Digiturk Avrupa Şampiyonası'nı muhabirleri, yorumcuları, sunucuları, teknik yönetmenleri ve canlı yayın aracı ekibinden oluşan 50 kişilik profesyonel yayıncı kadrosu ile Fransa'daki stadyumlardan canlı olarak futbolseverlerle buluşturacak. Yayın hazırlıkları kapsamında canlı yayın araçları da Fransa'ya götürülüyor.



TÜRKİYE – HIRVATİSTAN MAÇINI RÜŞTÜ REÇBER İLE BILIC YORUMLAYACAK



2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türk futbol tarihine geçen ve uzatmalarda Milli Takım'ın galibiyetiyle sonuçlanan Türkiye-Hırvatistan maçında Hırvatistan'ın başında bulunan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ve aynı maçta Türkiye'nin kalesini koruyan Rüştü Reçber, Türkiye-Hırvatistan maçından bir gün önce ve maç günü öncesinde gerçekleştirilecek canlı yayınlarda yorumları ile LİG TV ekranlarında olacak.



Ayrıca Digiturk, Avrupa Futbol Şampiyonası yayını kapsamında Slaven Biliç ve Rüştü Reçber'in yanı sıra Şansal Büyüka ve Ersun Yanal'dan oluşan yorumcularla özel bir kadro da kuruyor.








Etiketler: Slaven  Bilic  Lig  Tv  İle  Anlaştı    haber

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