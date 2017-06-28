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Skype'ı Çökerten Hackerlar Steam'in Peşinde
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skype'ı çökerten hackerlar steam'in peşinde

SKYPE'I ÇÖKERTEN HACKERLAR STEAM'İN PEŞİNDE

CyberTeam adlı hacker grubu Skype'ın çökmesine kendilerinin sebep olduğunu açıkladı. Skype'a saldırı düzenleyen grup şimdi de Steam'in peşinde.

Tarih : 28 Haziran 2017, 11:39
Puan Ver : Skype'ı Çökerten Hackerlar Steam'in Peşinde(6/10)6


CyberTeam adlı hacker grubu Skype'ın çökmesine kendilerinin sebep olduğunu açıkladı. Skype'a saldırı düzenleyen grup şimdi de Steam'in peşinde.



Bildiğiniz gibi Microsoft'un popüler iletişim uygulaması Skype birkaç gün önce hackerların saldırısına uğradı. Ddos saldırılarına daha fazla dayanamayan serverlar çekti ve 19 Haziran günü Avrupa'da ve ABD'nin bazı bölümlerinde Skype çöktü. Skype'ı deviren bu Ddos saldırısını üstlenen hacker grubu, bir sonraki hedefini de açıkladı.



Skype'a düzenledikleri saldırıyı yeni bir çağın başlangıcı olarak adlandıran CyberTeam adlı hacker grubu, bir sonraki hedefi olarak Valve'nin Steam servisini belirledi. Özellikle oyun tutkunları tarafından en çok kullanılan platformlardan olan Steam'in CyberTeam'in saldırılarına nasıl karşılık vereceği merak konusu. Bu arada Skype'daki sorun büyük ölçüde çözülmüş gibi görünüyor. Uygulama sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.



 



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Etiketler: Skype  I  Çökerten  Hackerlar  Steam  İn  Peşinde    haber

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