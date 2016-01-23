Skype Çağrı Zamanla isimli yeni bir özellik ve ofis dosyaları desteğini duyurdu. Android için yapılan güncelleme Skype için iki önemli yenilik içeriyor.



Skype Çağrı Zamanla isimli yeni bir özellik ve ofis dosyaları desteğini duyurdu. Android için yapılan güncelleme Skype için iki önemli yenilik içeriyor.



Masaüstü platformların vazgeçilmez mesajlaşma yazılımı Skype, Android işletim sistemi için Google Play Store'da güncellendi. Güncelleme ile Skype, iki önemli özelliğe kavuştu. Bu özellikle Skype'ın internet sitesinde de duyuruldu. Eğer Skype kullanmak artık gündelik hayatınızın bir parçası olduysa bu iki özelliği çok seveceksiniz.



Skype Çağrı Zamanla özelliği nedir?



Artık Skype kişilerinizin profil detaylarında sağ üstteki menüyü kullanarak “Çağrı Zamanla” özelliğini kullanabileceksiniz. Bu özellik tıpkı takvim etkinlikleri oluşturmak gibi kişiyi ne zaman aramanız gerektiğini belirlemenizi sağlıyor. Bu sayede eğer iş için Skype kullanıyorsanız, daha organize ve planlı olabiliyorsunuz. Çağrı Zamanla özelliği aynı zamanda Android için yayınlanan Outlook özelliği içerisinden de yapılabiliyor.



Skype ofis dosyaları desteği



İkinci özellik yine Skype'ı yoğun kullananlar için oldukça faydalı. Artık Skype üzerinden gönderilen Word, Excel ve PowerPoint gibi ofis dosyalarını tek bir tuş ile açabileceksiniz. Bu sayede işinizi çok daha hızlı yapabilirsiniz. Üstelik telefonunuzda ofis yazılımının yüklü olmasına bile gerek yok. Ancak düzenleme işlemleri yapmak istiyorsanız, ek bir yazılıma ihtiyacınız oluyor.



İlgili güncellemeler şimdilik sadece Android platformu için kullanılabiliyor. Windows, Mac ve iOS sürümleri için bu yeniliklerin ne zaman geleceği belirsiz.



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