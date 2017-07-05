SKYPE, BUNDAN SONRA WİNDOWS PHONE KULLANICILARINA HİZMET VERMEYECEK
Teknoloji devi Microsoft, 1 Temmuz tarihinden sonra Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 kullanıcıları için Skype hizmetini sonlandıracak.
Önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, kendi çatısı altında birçok markayı bulunduruyor. Bunlardan biri olan Skype için Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 kullanıcıları için ayrılık vakti gelmiş gözüküyor. 1 Temmuz tarihinden sonra kullanıcılar Skype hizmetlerinden yararlanamayacak.
Firma bu kararına gerekçe olarak, Microsoft'un VoIP platformunu tam özellikleri barındıran anında mesajlaşma çözümüne geçmesinin bir parçası olarak düşünüyor. Bu durumdan dolayı yazılım, Windows Phone tarafında yeni özellikleri desteklemekten çok uzak gözüküyor. Şirket yaptığı diğer bir açıklamayla kullanıcılarına Android telefon veya iPhone gibi cihazları tercih ederek Skype kullanmaya devam edebileceklerinizde vurgulamayı ihmal etmiyor.
Sonuç olarak firma aldığı bu kararla kendi platformunu korumadığı yönündeki eleştirilere daha fazla gerekçe sağlayacak gibi gözüküyor.
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