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skype, android ve ios için güncellendi!

SKYPE, ANDROİD VE İOS İÇİN GÜNCELLENDİ!

Microsoft tarafından satın alınan sesli ve görüntülü görüşme servisi Skype, yıllar sonra önemli bir tasarım değişikliğine imza attı. Hem Android hem de iOS işletim sistemli mobil cihazlar için güncellenen Skype'ın yeni sürüm detayları haberimizde.

Tarih : 06 Eylül 2015, 12:13
Puan Ver : Skype, Android Ve İos İçin Güncellendi!(9/10)8


Skype tarafında uzun süredir önemli bir yenilik görmüyorduk. Android ve iOS için uzun süredir aynı arayüzü kullanan Skype, Skype 6.0 adını verdiği güncelleme ile görüntüsünü yeniledi. Özellikle Android tarafında ihtiyaç duyulan yeni tasarım, kullanıcılara sunuldu. Google'ın bir süredir üzerinde durduğu materyal tasarıma uygun şekilde güncellenen Skype çok daha düz ve dinamik bir yapıya kavuştu. Skype 6.0 güncellemesiyle özellikle Android işletim sistemi için Skype'ın Facebook Messenger'a benzediğini söylemek gerke.



Apple tarafında ise Android tarafında olduğu kadar görsel bir değişiklik yok. Daha çok kısa yollar ve erişilebilirlik konusunda iyileştirmeler var. Kaydırma ve jestler ile Skype'ın kullanımı biraz daha kolaylaştırılmış. iPad tarafında daha önemli farklılıklar var ancak bu yenilikler de yine kullanımı kolaylaştırmak üzere yapılan iyileştirmeler. Yeni Skype sürümlerini Google Play Store ve App Store uygulama marketlerinden edinebilirsiniz.



Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Skype şu sıralar Windows 10 Mobile sürümü üzerinde çalışıyormuş.



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Etiketler: Skype  Android  Ve  İos  İçin  Güncellendi    haber

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