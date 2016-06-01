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skyland istanbul 10 projeye bedel

SKYLAND İSTANBUL 10 PROJEYE BEDEL

800 milyon dolarlık Skyland İstanbul ‘10 projeye bedel' diyen Eroğlu Holding Başkanı Nurettin Eroğlu, “Bu yıl içinde 1 milyar liralık yatırımla 3 yeni projeye başlayacağız” dedi

Tarih : 01 Haziran 2016, 09:45
Puan Ver : Skyland İstanbul 10 Projeye Bedel(8/10)9


Eroğlu, tekstil ile birlikte gayrimenkul sektöründeki yatırımlarına da hızla devam ediyor. Bugüne kadar İstanbul Lounge, İstanbul Lounge 2, Florya Ekşinar Konakları, Harmony Towers, Platform Merter ve Yeni Moda Evleri projelerini tamamlayan Eroğlu Gayrimenkul'un Seyrantepe'deki Skyland İstanbul projesinde inşaat devam ediyor. Eroğlu Gayrimenkul, 800 milyon dolar yatırımla hayata geçen Skyland İstanbul'un ardından 1 milyar liralık daha yatırım planlıyor.



Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, yıl sonuna kadar 3 yeni projeye başlayacaklarını açıkladı. 1 milyar lira yatırım değerine sahip projeler Güneşli ve Kartal'da yer alacak. Antalya bölgesinde ise bir alışveriş merkezi yapımına  başlayacak. Eroğlu, “200 bin metrekarelik kiralanabilir alana ulaşıyoruz. 2017 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığı kurma hedefimiz var” dedi.








Etiketler: Skyland  İstanbul  10  Projeye  Bedel    haber

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