

Eroğlu, tekstil ile birlikte gayrimenkul sektöründeki yatırımlarına da hızla devam ediyor. Bugüne kadar İstanbul Lounge, İstanbul Lounge 2, Florya Ekşinar Konakları, Harmony Towers, Platform Merter ve Yeni Moda Evleri projelerini tamamlayan Eroğlu Gayrimenkul'un Seyrantepe'deki Skyland İstanbul projesinde inşaat devam ediyor. Eroğlu Gayrimenkul, 800 milyon dolar yatırımla hayata geçen Skyland İstanbul'un ardından 1 milyar liralık daha yatırım planlıyor.







Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, yıl sonuna kadar 3 yeni projeye başlayacaklarını açıkladı. 1 milyar lira yatırım değerine sahip projeler Güneşli ve Kartal'da yer alacak. Antalya bölgesinde ise bir alışveriş merkezi yapımına başlayacak. Eroğlu, “200 bin metrekarelik kiralanabilir alana ulaşıyoruz. 2017 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığı kurma hedefimiz var” dedi.