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skrtel'den galatasaray'a transfer kıyağı!

SKRTEL'DEN GALATASARAY'A TRANSFER KIYAĞI!

Büyük umutlarla alınan Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'de hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yeni sezon öncesi ön libero transferine fazlasıyla önem veriyor.

Tarih : 26 Nisan 2017, 10:13
Puan Ver : Skrtel'den Galatasaray'a Transfer Kıyağı!(7/10)4


Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef tanıdık bir isim... Yönetim, sezon başında uzun süre görüşmesine rağmen transferi son anda yatan Lucas Leiva ile yeniden temasa geçti.Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef tanıdık bir isim... Yönetim, sezon başında uzun süre görüşmesine rağmen transferi son anda yatan Lucas Leiva ile yeniden temasa geçti. Üstelik sezon başında Liverpool'a 3.5 milyon Euro ödemeyi kabul eden Galatasaray şimdi bu transferi bitirirse kasasından bonservis için herhangi bir ücret çıkarmayacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Skrtel  Den  Galatasaray  A  Transfer  Kıyağı    haber

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