

Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef tanıdık bir isim... Yönetim, sezon başında uzun süre görüşmesine rağmen transferi son anda yatan Lucas Leiva ile yeniden temasa geçti.Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef tanıdık bir isim... Yönetim, sezon başında uzun süre görüşmesine rağmen transferi son anda yatan Lucas Leiva ile yeniden temasa geçti. Üstelik sezon başında Liverpool'a 3.5 milyon Euro ödemeyi kabul eden Galatasaray şimdi bu transferi bitirirse kasasından bonservis için herhangi bir ücret çıkarmayacak.







kaynak:sabah