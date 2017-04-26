SKRTEL'DEN GALATASARAY'A TRANSFER KIYAĞI!
Büyük umutlarla alınan Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'de hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yeni sezon öncesi ön libero transferine fazlasıyla önem veriyor.
Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef tanıdık bir isim... Yönetim, sezon başında uzun süre görüşmesine rağmen transferi son anda yatan Lucas Leiva ile yeniden temasa geçti.Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef tanıdık bir isim... Yönetim, sezon başında uzun süre görüşmesine rağmen transferi son anda yatan Lucas Leiva ile yeniden temasa geçti. Üstelik sezon başında Liverpool'a 3.5 milyon Euro ödemeyi kabul eden Galatasaray şimdi bu transferi bitirirse kasasından bonservis için herhangi bir ücret çıkarmayacak.
kaynak:sabah
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