

Swansea'nin Gomis'i G.Saray'a satıp oradan gelecek parayla Skrtel'i 5-6 milyon sterlin'e alacağı iddia edildi.







UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'nin 7 milyon euro'ya Simon Kjaer'i satacağı belirtilirken, İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. Galatasaray'a Bafetimbi Gomis'i satmaya hazırlanan Swansea'nin Martin Skrtel'i istediği ortaya çıktı. İngiliz ekibinin menajeri Paul Clement'in yaş ortalaması 25'in altında olan defansa Skrtel gibi tecrübeli bir ismi monte ederek geçen sezon ligin en çok gol yiyen takımı olmaktan kurtulmayı amaçladığı bildirildi.







Tek sorunun şimdilik Slovak futbolcunun Türkiye'de kazandığı yükek maaş olduğu ancak Premier Lig'e dönme şansını da kaçırmak istemediğinin altı çizildi. Swansea'nin 32 yaşındaki tecrübeli stoper için 5-6 milyon sterlin ödeyebileceği öne sürüldü.







kaynak:haberler