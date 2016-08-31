SKOLYOZ HASTALIĞI O DÖNEMDE ORTAYA ÇIKIYOR
Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü, omurga eğriliğinin (skolyoz) en çok ergenlik çağında, 10-14 yaş aralığında görüldüğünü bildirdi.
Medicana International Ankara Hastanesi Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü, omurga eğriliğinin (skolyoz) en çok ergenlik çağında, 10-14 yaş aralığında görüldüğünü bildirdi.
Skolyozu olan bir kişinin spor yapmasında hiçbir sakınca yok
Şenköylü, yaptığı yazılı açıklamada, omurganın üç boyutlu deformitesine skolyoz adı verildiğini hatırlatarak, dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un bir skolyoz hastası olmasının dikkatleri bu hastalığa yönelttiğini, skolyozu olan bir kişinin spor yapmasında hiçbir sakınca bulunmadığını belirtti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar