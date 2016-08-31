

Medicana International Ankara Hastanesi Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü, omurga eğriliğinin (skolyoz) en çok ergenlik çağında, 10-14 yaş aralığında görüldüğünü bildirdi.







Skolyozu olan bir kişinin spor yapmasında hiçbir sakınca yok







Şenköylü, yaptığı yazılı açıklamada, omurganın üç boyutlu deformitesine skolyoz adı verildiğini hatırlatarak, dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un bir skolyoz hastası olmasının dikkatleri bu hastalığa yönelttiğini, skolyozu olan bir kişinin spor yapmasında hiçbir sakınca bulunmadığını belirtti.