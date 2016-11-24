

Türkiye'de 2017 yılının başında satışa sunulması planlanan Kodiaq, Skoda'nın model yelpazesine yeni katılacak ve müşteri kitlesini genişletecek.



Çok yönlü bir araç olmasının yanı sıra, geniş kabini ve ideal ölçüleriyle sınıfının en iyi kombinasyonunu sunacak. Her türlü yol koşuluna uyum sağlayabilen yapısıyla, esneklik ve fonksiyonellik sunacak. Skoda'nın yeni tasarım çizgisinin ilk kez SUV sınıfında hayat bulduğu Kodiaq, aracın taslak resimlerinde de görüldüğü gibi net ve keskin hatlarla şekillendirildi. Ayırt edici nitelikte üç boyutlu ve keskin çizgilerle şekillendirilmiş bir tasarıma sahip olan Kodiaq, böylelikle çarpıcı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekecek. ​



Skoda'nın yeni simgesi olacak geniş radyatör ızgarasının iki yanına konumlandırılan yassı farların kristalize yapısı, tıpkı yeni nesil Superb'de olduğu gibi, Çek Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü geleneksel kristal sanatına bir gönderme yapıyor.



Kayda değer bir estetikte tasarlanan arka bölüm ise, Kodiaq'ın sportif, sağlam SUV karakterini yansıtırken, LED stop lambaları, diğer modellerde olduğu gibi “C” şeklindeki formlarıyla markanın karakteristik özelliğini bu araçta da sürdürmesini sağlıyor.



Uzun dingil aralığı ve kısa köşeler, aracın iç mekanının genişliği hakkında bir fikir verirken, arkada isteğe bağlı olarak katlanabilir üçüncü sıra koltukla satın alınabilecek.



Skoda Kodiaq'ın kardeşi VW Touareg, Honda CR-V ve Renault Koleos gibi rakipleriyle, 22.000 euro'dan başlayan fiyatlarıyla mücadele edecek. Volkswagen Grubunun uygun fiyatlı markası, bahsi geçen çizgide kalırsa sektörde inanılmaz bir rekabet yaratacak gibi gözüküyor.



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