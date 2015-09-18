Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Skenderbeu takımını deplasmanda 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren tek golü 28. dakikada Sosa attı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Lokomotiv Moskova Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon'u 3-1 devirmeyi başardı.