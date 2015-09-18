SKENDERBEU 0 - 1 BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Skenderbeu takımını deplasmanda 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren tek golü 28. dakikada Sosa attı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Lokomotiv Moskova Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon'u 3-1 devirmeyi başardı.
Stat: Elbasan Arena
Hakemler: Tamas Bognar, Laszlo Viszokai, Gabor Erös (Macaristan)
Skenderbeu: Shehi, Ademir (Dk. 67 Vangjeli), Radas, Arapi, Abazi, Lilaj, Shkembi, Esquerdinha, Latifi (Dk. 46 Nimaga), Berisha, Olayinka (Dk. 70 Salihi)
Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Gülüm, İsmail Köybaşı, Necip Uysal, Hutchinson, Kerim Frei (Dk. 55 Gökhan Töre), Sosa, Quaresma (Dk. 84 Mustafa Pektemek), Cenk Tosun (Dk. 61 Gomez)
Gol: Dk. 28 Sosa (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Dk. 24 Kerim Frei, Gomez (Maç bittikten sonra) (Beşiktaş), Dk. 35 Berisha, Dk. 45 Olayinka (Skenderbeu)
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