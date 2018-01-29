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Skandal YPG desteğinin ardından Türkiye defterini kapattı

SKANDAL YPG DESTEĞİNİN ARDINDAN TÜRKİYE DEFTERİNİ KAPATTI

Afrin'deki terör örgütü YPG için destek videosu yayınlayan Deniz Naki, Türkiye'ye dönmeme kararı aldı. Naki, şu anda Almanya'da bulunuyor.

Tarih : 29 Ocak 2018, 11:20
Puan Ver : Skandal Ypg Desteğinin Ardından Türkiye Defterini Kapattı(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik düzenlediği operasyonda, terör örgütü YPG için destek videosu yayınlayan Deniz Naki, Türkiye defterini kapattı.

"GÜVENLİK KAYGISI"

Alman basını, Amedspor oyuncusu Deniz Naki'nin Almanya'da otobanda seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonrası, "yoğun güvenlik kaygısı" nedeniyle Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını duyurdu.

DW Türkçe'nin haberine göre Naki'nin avukatı Stephan Kuhn, Naki'nin gelecek planlarına yönelik açıklama yapmadı.

DAHA ÖNCE ALMANYA'DA OYNAMIŞTI

Amedspor'da forma giymeden önce Almanya'nın FC St. Pauli ve SC Paderborn takımlarında da oynayan Naki, Türkiye'de güvenliğine ilişkin kaygıları bulunduğunu belirtmişti.

AFRİN OPERASYONU'NDAN DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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