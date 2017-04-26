Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

SKANDAL SÖZLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!


SKANDAL SÖZLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!
Tarih : 26 Nisan 2017, 17:30
Puan Ver : Skandal Sözler Hakkında Suç Duyurusu!(7/10)7


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile diğer AK Partili yöneticiler, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına suikast suçuna azmettirmek"ten suç duyurusunda bulundu.



AK Parti avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına üç sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.



Dilekçede Defarges'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında televizyon kanalında sarf ettiği "Gördüğümüz kadarıyla hukuki yol kapandı, ya iç savaş ya da söylenmesi zor bir hipotez, Erdoğan'ın öldürülmesidir. Böyle bir ortamda suikastı unutmayalım." sözlerine yer verildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Skandal  Sözler  Hakkında  Suç  Duyurusu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER