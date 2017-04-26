

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile diğer AK Partili yöneticiler, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına suikast suçuna azmettirmek"ten suç duyurusunda bulundu.



AK Parti avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına üç sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.



Dilekçede Defarges'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında televizyon kanalında sarf ettiği "Gördüğümüz kadarıyla hukuki yol kapandı, ya iç savaş ya da söylenmesi zor bir hipotez, Erdoğan'ın öldürülmesidir. Böyle bir ortamda suikastı unutmayalım." sözlerine yer verildi.







kaynak:habertürk