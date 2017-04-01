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SKANDAL REKLAM HAKKINDA ÜLKER'DEN AÇIKLAMA


SKANDAL REKLAM HAKKINDA ÜLKER'DEN AÇIKLAMA
Tarih : 01 Nisan 2017, 14:08
Puan Ver : Skandal Reklam Hakkında Ülker'den Açıklama(10/10)7


Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı reklam filmi sosyal medyada yoğun tepki aldı. "1 Nisan'da küçük kardeşlerin abilerine, ablalarına sürprizleri var!" mesajı ile yayınlanan ve "1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" şeklinde başlayan Ülker'in reklam filmi gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.



Reklam ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Murat Ülker "Yurtdışındayım.Şimdi duydum.Haber verenlere teşekkürler.Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız."açıklaması yaptı.



Ülker, 1 Nisan reklam filmi projesinde yer alan TBWA reklam şirketi ile tüm çalışmalarını sonlandırarak ilgili departmanda çalışan tüm çalışanları açığa alma kararı verdi. Soruşturma tamamlanana kadar bu personeller idari izinli sayılacak.



 



kaynak:sabah








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