ABD Büyükelçiliğinden Rakka'daki posterli poz için yeni bir açıklama geldi: Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir.

Suriye'nin Rakka kentinde yapılan kutlamalarda açılan ve Türkiye'nin tepkisini çeken Öcalan posteriyle ilgili ABD Büyükelçiliğinden açıklama geldi. Büyükelçilik, "Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir" dedi.

YARIM AĞIZ KINAMIŞLARDI

ABD Merkezi Komutanlıktan (CENTCOM) koalisyon adına, Rakka'da açılan Abdullah Öcalan posterleriyle ilgili açıklama gelmişti. Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, Öcalan posterlerinden ve kutlamalardan haberdar olduklarını belirterek, "Koalisyon böyle ayrımcı sembollerin, DEAŞ'ı yenmeye odaklandığımız bir zamanda sergilenmesini onaylamıyor" demişti.

"SGD İLE ÇALIŞIYORUZ" DEMİŞLERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, Rakka'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini asarak Rakka'nın kurtarılmasının kutlanmasına yönelik soruya yanıt vermekten kaçınarak "SDG ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." demişti.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamaya tepki göstererek, "Rakka'da teröristbaşının posterini asmışlar, bunu Amerika nasıl izah edecek. İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız bunu yapmazsınız. Dürüst değiller. Ondan sonra kalkıp bizden zaman zaman talepte bulunmasınlar." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: haberinburada