

Alman basınının Amerika Çevre Koruma Dairesi'ne (EPA) dayanarak verdiği haberlere göre, 3 litre dizel motorlar da manipülasyondan etkilendi. Egzoz gazı skandalının bu güne kadar 2 litreye kadar olan dizel motorlarda olduğu belirtiliyordu.







9 KAT DAHA YÜKSEK DEĞER







EPA verilerine göre VW, Audi ve Porsche markalarının 2014-2016 arası 3 litre dizel motorlarında yürütülen testlerde, sözkonusu motorlarda olması gereken değerlerin 9 katı yüksek değerler görüldü. Haberlerde manipülasyondan etkilendiği belirtilen 3 litre motorların VW Touareg (2014), Porsche Cayenne (2015) ile Audi'nin A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L ve Q5 (2016) modelleri olduğu kaydedildi. 3 litre dizel motorlarda ABD'de 10 bin aracın etkilendiği tahmin edilirken, dünya genelinde kaç Otomobilin skandaldan etkilendiği konusu şimdilik netlik kazanmadı.