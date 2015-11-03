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skandal porsche'ye de sıçradı

SKANDAL PORSCHE'YE DE SIÇRADI

Alman otomobil devi Volkswagen'de ortaya çıkan egzoz gazı skandalının ünlü spor otomobil markası Porsche'ye de sıçradığı belirtiliyor.

Tarih : 03 Kasım 2015, 10:59
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Alman basınının Amerika Çevre Koruma Dairesi'ne (EPA) dayanarak verdiği haberlere göre, 3 litre dizel motorlar da manipülasyondan etkilendi. Egzoz gazı skandalının bu güne kadar 2 litreye kadar olan dizel motorlarda olduğu belirtiliyordu.



9 KAT DAHA YÜKSEK DEĞER



EPA verilerine göre VW, Audi ve Porsche markalarının 2014-2016 arası 3 litre dizel motorlarında yürütülen testlerde, sözkonusu motorlarda olması gereken değerlerin 9 katı yüksek değerler görüldü. Haberlerde manipülasyondan etkilendiği belirtilen 3 litre motorların VW Touareg (2014), Porsche Cayenne (2015) ile Audi'nin A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L ve Q5 (2016) modelleri olduğu kaydedildi. 3 litre dizel motorlarda ABD'de 10 bin aracın etkilendiği tahmin edilirken, dünya genelinde kaç Otomobilin skandaldan etkilendiği konusu şimdilik netlik kazanmadı.








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