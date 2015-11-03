SKANDAL PORSCHE'YE DE SIÇRADI
Alman otomobil devi Volkswagen'de ortaya çıkan egzoz gazı skandalının ünlü spor otomobil markası Porsche'ye de sıçradığı belirtiliyor.
Alman basınının Amerika Çevre Koruma Dairesi'ne (EPA) dayanarak verdiği haberlere göre, 3 litre dizel motorlar da manipülasyondan etkilendi. Egzoz gazı skandalının bu güne kadar 2 litreye kadar olan dizel motorlarda olduğu belirtiliyordu.
9 KAT DAHA YÜKSEK DEĞER
EPA verilerine göre VW, Audi ve Porsche markalarının 2014-2016 arası 3 litre dizel motorlarında yürütülen testlerde, sözkonusu motorlarda olması gereken değerlerin 9 katı yüksek değerler görüldü. Haberlerde manipülasyondan etkilendiği belirtilen 3 litre motorların VW Touareg (2014), Porsche Cayenne (2015) ile Audi'nin A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L ve Q5 (2016) modelleri olduğu kaydedildi. 3 litre dizel motorlarda ABD'de 10 bin aracın etkilendiği tahmin edilirken, dünya genelinde kaç Otomobilin skandaldan etkilendiği konusu şimdilik netlik kazanmadı.
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