SKANDAL! KUDÜS DİRENİŞİNİN SEMBOLÜ CUNEYDİ, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜĞÜ İÇİN GÖZALTINA ALINDI
Kudüs direnişinin sembolü 15 yaşındaki Fevzi Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs direnişinin sembolü olarak gösterdiği 15 yaşındaki Fevzi Cuneydi, geçtiğimiz çarşamba günü havaalanında İsrail askerleri tarafından bir önceki Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.
MAHKEMEYE KADAR YURT DIŞI YASAĞI
Babası Muhammed'in sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelmek için uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alınan ve aynı gün serbest bırakılan Fevzi'nin mahkemeye kadar yurt dışına çıkması yasaklandı.
KUDÜS DİRENİŞİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Fevzi ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Filistin'de başlayan Kudüs direnişinde, 'İsrail askerlerine taş attığı' iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ailesinin geçimini sağlamak için okulu bırakan Fevzi, Türkiye'nin 3 bin dolarlık kefaletini ödemesiyle 19 Aralık'ta serbest bırakılmıştı. İsrail askerleri omzunu kırdığı için çalışamayacak durumda bırakılmıştı.
ERDOĞAN'LA NE GÖRÜŞTÜLER?
Sabah'a bilgi veren Fevzi Cuneydi, askerlerin kendisine gözaltı süresince kötü davrandıklarını, Erdoğan'la ne görüştüğüne ilişkin sürekli sorular sorduklarını, kendisini darp ettiklerini ve mayısta görülmesi beklenen mahkemesinin sürekli ertelenerek yurt dışına çıkışının tamamen yasaklanacağını kendisine söylendiğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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