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Skandal karar! Yunanistan, darbecilerin iadesini 3 kez reddetti

SKANDAL KARAR! YUNANİSTAN, DARBECİLERİN İADESİNİ 3 KEZ REDDETTİ

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebini de reddetti.

Tarih : 16 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Skandal Karar! Yunanistan, Darbecilerin İadesini 3 Kez Reddetti(5/10)1

15 Temmuz darbe girişiminde Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yunanistan'da temyiz mahkemesi, Türkiye'nin 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için yaptığı iade talebini reddetti.

DAHA ÖNCEKİ İKİ İADE TALEBİNİ REDDETMİŞLERDİ

Yunan mahkemeleri, Türkiye'nin önceki iki iade talebini reddetmişti. Yunan Yargıtayı ise darbeci askerlerin Türkiye'de adil bir yargılamadan geçirilmeyeceği iddiasıyla, iadelerini reddetmişti.

İLTİCA TALEPLERİ ASKIDA

8 askerin Yunanistan'a iltica talepleri konusundaki süreç ise Yunan hükümetinin itirazı üzerine askıda bulunuyor.

YUNANİSTAN "TÜRKİYE İSTERSE BİZ YARGILAYABİLİRİZ" DEMİŞTİ

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, Türkiye talep ederse 8 firarinin 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıklarını kanıtlayan delilleriyle birlikte Yunanistan'da yargılanabileceklerini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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