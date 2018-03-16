SKANDAL KARAR! YUNANİSTAN, DARBECİLERİN İADESİNİ 3 KEZ REDDETTİ
Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebini de reddetti.
15 Temmuz darbe girişiminde Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yunanistan'da temyiz mahkemesi, Türkiye'nin 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için yaptığı iade talebini reddetti.
DAHA ÖNCEKİ İKİ İADE TALEBİNİ REDDETMİŞLERDİ
Yunan mahkemeleri, Türkiye'nin önceki iki iade talebini reddetmişti. Yunan Yargıtayı ise darbeci askerlerin Türkiye'de adil bir yargılamadan geçirilmeyeceği iddiasıyla, iadelerini reddetmişti.
İLTİCA TALEPLERİ ASKIDA
8 askerin Yunanistan'a iltica talepleri konusundaki süreç ise Yunan hükümetinin itirazı üzerine askıda bulunuyor.
YUNANİSTAN "TÜRKİYE İSTERSE BİZ YARGILAYABİLİRİZ" DEMİŞTİ
Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, Türkiye talep ederse 8 firarinin 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıklarını kanıtlayan delilleriyle birlikte Yunanistan'da yargılanabileceklerini açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
- Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
- 1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
- Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar