Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

SKANDAL HARİTA! TÜRKİYE'NİN YARISINI KENDİ SINIRLARINDA GÖSTERDİLER


Skandal harita! Türkiye'nin yarısını kendi sınırlarında gösterdiler
Tarih : 22 Ekim 2017, 17:50
Puan Ver : Skandal Harita! Türkiye'nin Yarısını Kendi Sınırlarında Gösterdiler(6/10)2

Almanya'nın Köln kentinde Almanya Ermeni Piskoposluğu tarafından düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin yarısını ve Kıbrıs'ı 'Ermenistan gibi gösteren skandal bir harita gösterildi.

İSTANBUL'UN ÜZERİNDE ÇARPI İŞARETİ VARDI

Dün dünyaca ünlü Köln Katedrali'nin yanında bulunan Köln Katolik Kilisesi'nin toplantı merkezi ve Köln Katedrali'nin ziyaretçi merkezi olarak kullanılan Domforum isimli binada Ermeni diasporasının bir toplantısı organize edildi.

"Ermeni Kültür ve Tarihi - Suskun ararat" isimli panelde duvara hayâl ürünü bir harita yansıtıldı.Haritada Ermenistan sınırlarının kuzeyde Samsun, güneyde Mersin'e kadar uzandığı, KKTC'yi de kapsadığı görüldü. Ayrıca İstanbul'un üzerinde çarpı işareti bulunuyordu.

SKANDAL HARİTAYA TEPKİ YAĞDI

Domforum'un önünden geçen insanlar skandal haritanın sergilendiği toplantıyı görüntüledi.

Sosyal medyada da bu haritaya tepki yağdı. Hem organizasyonu düzenleyenler, hem de Alman resmi makamları yoğun tepkilerden nasibini aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Skandal  Harita  Türkiye  Nin  Yarısını  Kendi  Sınırlarında  Gösterdiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER