Almanya'nın Köln kentinde Almanya Ermeni Piskoposluğu tarafından düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin yarısını ve Kıbrıs'ı 'Ermenistan gibi gösteren skandal bir harita gösterildi.

İSTANBUL'UN ÜZERİNDE ÇARPI İŞARETİ VARDI

Dün dünyaca ünlü Köln Katedrali'nin yanında bulunan Köln Katolik Kilisesi'nin toplantı merkezi ve Köln Katedrali'nin ziyaretçi merkezi olarak kullanılan Domforum isimli binada Ermeni diasporasının bir toplantısı organize edildi.

"Ermeni Kültür ve Tarihi - Suskun ararat" isimli panelde duvara hayâl ürünü bir harita yansıtıldı.Haritada Ermenistan sınırlarının kuzeyde Samsun, güneyde Mersin'e kadar uzandığı, KKTC'yi de kapsadığı görüldü. Ayrıca İstanbul'un üzerinde çarpı işareti bulunuyordu.

SKANDAL HARİTAYA TEPKİ YAĞDI

Domforum'un önünden geçen insanlar skandal haritanın sergilendiği toplantıyı görüntüledi.

Sosyal medyada da bu haritaya tepki yağdı. Hem organizasyonu düzenleyenler, hem de Alman resmi makamları yoğun tepkilerden nasibini aldı.

Kaynak: haberinburada