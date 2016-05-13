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skandal! hamburgerde insan ve fare dna'sı bulundu

SKANDAL! HAMBURGERDE İNSAN VE FARE DNA'SI BULUNDU

ABD'de gıda güvenliği konusunda yapılan bir araştırmada bazı hamburgerlerde fare ve insan DNA'sına rastlandı

Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:58
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Amerika kökenli Clear Labs adlı şirketin araştırması için  California eyaletinde faaliyet gösteren tedarikçiler ve fast food zincirlerinden alınan 258 hamburger ve donmuş hamburger eti örneği molekül seviyesinde incelendi.



İNSAN VE FARE DNA'LARI BULUNDU

Toplam 79 markanın ürünlerinin incelenmesi sonucu hamburgerlerin üçünde fare, birinde ise insana ait DNA bulunduğu saptandı.Gıda güvenliği konusundaki araştırmada bazı ürünlerde hile yapıldığı, kalori değerlerinin ise belirtilenden yüksek olduğu ortaya çıktı. Bulunan DNA'ların insan sağlığına zarar vermeyeceği iddia edildi. Fare ve insana ait DNA'ların kaynağının kesin olarak tespit edilemediği, fare DNA'larının hayvanların dışkısından, insan DNA'sının ise saçtan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.



KIRMIZI ET YERİNE TAVUK VE HİNDİ ETİ

Ayrıca, incelenen ürünlerin yüzde 14'ünün herhangi bir şekilde sorunlu olduğu ortaya çıktı. Örneklerin yüzde 14'ünde ete hile karıştırıldığı, kırmızı et yerine daha ucuz olan tavuk ve hindi etinin kullanıldığı tespit edildi. Bunun dışında dana eti olduğu belirtilen üründe domuz eti, kuzu eti olduğu söylenen üründe ise dana eti bulundu.



SİYAH FASÜLYELİ HAMBURGER

Araştırmada vejetaryen ürünler de incelemeye alındı. Bu ürünlerin yüzde 23,6'sında sorun olduğu ifade edildi. İncelenen vejetaryen ürünlerin ikisinde et, 14'ünde ise eksik malzeme olduğu belirlendi. Örneğin, siyah fasulyeli hamburger olduğu söylenen üründe siyah fasulye bulunamadı. İçerikler haricinde üreticilerin ürünleri hakkında verdiği besin değerlerinde de yanlış olduğu kaydedildi. Teste alınan 47 fast food hamburgerinden 38'inin etikette belirtilenden daha fazla kalori içerdiği tespit edildi. Clear Labs adlı şirket, dünyanın önde gelen gıda firmalarıyla çalışarak ürünleri inceliyor.








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