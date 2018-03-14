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Skandal görüntüler! Ünlü sporcu, sevgilisini tekme tokat dövdü

SKANDAL GÖRÜNTÜLER! ÜNLÜ SPORCU, SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Venezuelalı ünlü beyzbol oyuncusu Danry Vasquez'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler spor dünyasını sarstı. Yıldız oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarih : 14 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Skandal Görüntüler! Ünlü Sporcu, Sevgilisini Tekme Tokat Dövdü(5/10)1

Spor dünyası, ünlü beyzbol oyuncusu Danry Vasquez'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı bu görüntüleri konuşuyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde 2 Ağustos 2016'da yaşandığı belirtilen olayda, Venezuelalı yıldız oyuncunun, idman sonrası tesislerden çıkarken, kız arkadaşını merdivenlerde feci şekilde darp ettiği görülüyor.

SEVGİLİSİNE ART ARDA YUMRUK SALLADI

Danry Vasquez, saçlarından çekerek sürüklediği kıza, art arda tokat ve yumruk atıyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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