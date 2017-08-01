SKANDAL GÖRÜNTÜLER! ÜNLÜ MANKEN KARAKOLDA SOYUNUP DANS ETTİ
Kolombiyalı ünlü manken Katherine Martinez, gözaltına alındığı karakolda erkek mahkumların önünde soyundu ve dans etti. Martinez zorla dans ettirildiğini savunurken, polis yetkilileri "bir anda soyunup dans etmeye başladı" dedi.
Kolombiya'nın meşhur mankenlerinden Katherine Martinez'in internete sızan videosu ülke gündemine damga vurdu.
ALKOLLÜ HALDE KARAKOLA GETİRİLDİ
27 yaşındaki mankeni alkollü halleriyle kamu düzenini bozmaktan gözaltına alan polisler, önce kadını kelepçeledi.
Bir iddiaya göre eğlenmek için kadının üstündeki elbiseyi çıkarmaya zorlayan polisler bu sırada cep telefonu kamerasıyla her anı kaydetti.
Polisler daha sonra genç kadının dans etmesini istedi. Polislerin isteğine boyun eğen kadın yarı çıplak vaziyette dans ederken kameralara el hareketi yaptı.
VİDEO ÜLKEY KARIŞTIRDI
Önceki gün sosyal medyada yayılan video bir anda ülke gündemine oturdu.
Sosyal medya kullanıcılar polislerin görevlerini kötüye kullandığını savunarak bu videonun keyfi olarak çekildiğini söyledi ve polisler hakkında yasal işlem yapılmasını talep etti.
"DANS EDERSEN KELEPÇELERİ ÇIKARIRIM"
Kolombiya'nın Cali kentinde yaşanan olayda, genç kadını pencereye kelepçeleyen polis, Martinez'e ellerinin serbest bırakılması karşılığında soyunmas gerektiğini söyledi.
Tepkiler üzerine polis yetkilileri geri adım attı. Polis şefi, sorumlu polis memurları hakkında işlem başlatılacağını açıkladı.
"ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN SOYUNUP DANS ETMEYE BAŞLADI"
Polis şefi açıklamasında, "Martinez alkollü olduğu için soyunmaya başladı ve garip hareketler yaptı. Fakat burada polisin haksız olduğu kısım yaşananları filme alıp insanlarla paylaşmaktı. Bu konudan dolayı çok üzgünüm" dedi.
MARTİNEZ: POLİS SOYUNMAMI İSTEDİ
Bir çocuk annesi olan manken ve DJ ise, "Polis soyunmamı istedi. Hatta parmaklıklar arkasındaki bir mahkum da soyunmamı istedi ve bunun hoşuna gittiğini söyledi" ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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