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SKANDAL FETÖ TAHLİYELERİNDE FLAŞ GELİŞME


SKANDAL FETÖ TAHLİYELERİNDE FLAŞ GELİŞME
Tarih : 01 Nisan 2017, 10:17
Puan Ver : Skandal Fetö Tahliyelerinde Flaş Gelişme(10/10)8


FETÖ'nün medya ayağında skandal şekilde tahliye edilen 21 kişiden 6'sı yeniden gözaltına alındı. Duruşma savcısı 8 sanığın da tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Üst mahkeme itirazı yerinde görerek 8 sanığın gözaltına alınması kararı verdi. Geriye kalan 7 kişi hakkında da gözaltı kararıyla tahliye edilen 21 kişi hakkında tekrar gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen, aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



 



kaynak:tgrthaber








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