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skandal! almanya'da yaşayan türklerin evlerine bırakıldı

SKANDAL! ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRKLERİN EVLERİNE BIRAKILDI

Almanya'nın Brühl kentinde Türk vatandaşlarının posta kutularına 'Erdoğan'ı destekleyenler ülkeyi terk etsin" şeklinde tehdit dolu bir mektup bırakıldı.

Tarih : 21 Nisan 2017, 11:21
Puan Ver : Skandal! Almanya'da Yaşayan Türklerin Evlerine Bırakıldı(6/10)8


Almanya'nın Brühl kentinde Türklerin yaşadığı bölgelere skandal bir mektup bırakıldı. Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunanlara ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı.



ÜLKEYİ TERK EDİN



"Almanya'daki Erdoğan'ı sevenler..." diye başlayan mektupta şu ifadeler kullanıldı:



"Biz, Almanya'da Erdoğan destekçileri yüzünden endişeli ve tedirginiz. İnançları bizden farklı olduğu için, onların bizimle yaşamasına devam edilemez. Ailelerini de alıp bu ülkeyi terk etmelerini istiyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük planları olduğu savunulan mektupta, "Cumhurbaşkanınızın büyük planları var, yapacağınız iyilik hem onun için hem kendiniz için bu ülkeyi terk etmenizdir" denildi.



 



kaynak:milliyet








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