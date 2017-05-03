

Fazla bilet sattığı bir yolcusunu uçaktan yaka paça atarak büyük bir skandal imza atan United Airlines'in CEO'su Oscar Munoz, ABD Kongresi'nde bir konuşma yaptı.



Temsilciler Meclisi'nin Ulaştırma Komitesi tarafından ifade vermek üzere Kongre'ye çağırılan Munoz, bir kez daha özür diledi ve bu olayın havayolu şirketinde çalışan 87 bin kişi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Munoz, "3 hafta önce korkunç bir hata yaptık. Bu, biz değiliz. Daha iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.



Munoz, olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada basit hatalar yaptıkları sonucuna ulaştıklarını söyledi. Munoz bu hataların, güvenlik tehdidi olmayan bir durumda polis gücünün kullanılması, uçakta boş yer bulunmamasına karşın havayolu personeline son dakikada koltuk ayrılması ve yolculara uçaktan inmeleri için cazip bir para teklifi yapılmaması olduğunu söyledi.



Ulaştırma Komitesi Başkanı Bill Shuster ise havayolu şirketlerinin gelişmesi gerektiğini ya da Kongre'nin yaptırımlarıyla karşılaşacağını belirterek; "Kongre, müşterilerinize hak ettikleri gibi davranmazsanız, harekete geçmekten çekinmeyecek" ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk