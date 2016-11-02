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sk telecom t1 üçüncü kez dünya şampiyonu oldu!

SK TELECOM T1 ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU!

Dünyanın en çok oynanan online oyunları arasında yer alan League of Legends, bir diğer Dünya Şampiyonası'nı daha tamamladı.

Tarih : 02 Kasım 2016, 10:46
Puan Ver : Sk Telecom T1 Üçüncü Kez Dünya Şampiyonu Oldu!(7/10)7


Dünyanın en çok oynanan online oyunları arasında yer alan League of Legends, bir diğer Dünya Şampiyonası'nı daha tamamladı. SKT yine zirveden düşmese de, rakibi kupayı  kolay teslim etmedi ve dünya şampiyonu oldu. Bu efsanevi turnuva ile ilgili detaylar haberimizde.



Dünyanın en büyük e-spor organizasyonları arasında yer alan RiotGames tarafından hazırlanan Worlds 2016‘da final heyecanı dün geceTSİ 02.30'da başladı. Los Angeles'da bulunan Staples Center'da gerçekleştirilen organizasyon binlerceLeague of Legendskullanıcısı ile birlikte inanılmaz ışık şovları ve orkestra ile başladı. Ayrıca Dünya Şampiyonası internet üzerinden yapılan canlı yayınla 130.000 den fazla kullanıcıya ulaştı. Finalin iki ismi SK Telecom T1 ve Samsung Galaxyidi. İki takımda daha önceden dünya şampiyonluğunu tatmış, tecrübeli ve oyuna aşırı hakimdi. Hal böyle olunca League of Legends oyucuları tarihinin en çekişmeli Dünya Şampiyonası finalini izledi.



Beş Maçlık Seri 3-2 Tamamlandı



Oyunun ilk başından itibaren iki takım arasındaki rekabet katlanarak arttı. Durum 2-2 gibi çekişmeli bir skora gelirken, heyecan giderek adrenaline dönüştü. Son kozlarını ortaya koyan takımlardan sadece bir takım büyük ödüle ulaşacaktı. Bu takımda son 4 yılda 3. Şampiyonluğunu yaşayan SK Telecom oldu. 3. kez dünya şampiyonu olan Takım harika bir kupanın yanı sıra, Worlds 2016için ayrılmış olan 5.000.000 $'lık ödülün %40'lık bir dilimine de sahip oldu. Ayrıca oyun içi SKT T1 takımına özel kostümler yapılacak.



Ayrıca SK Telecom T1‘in orta koridor oyuncusu ve ligin en korkulan oyuncularından olan Kore asıllı Faker, 2016 yılı şampiyonasının MVP oyuncusu olarak seçildi.



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Etiketler: Sk  Telecom  T1  Üçüncü  Kez  Dünya  Şampiyonu  Oldu    haber

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