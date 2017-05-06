Güney Koreli üretici SK Hynix 2018 yılı için GDDR6 standardında üreteceği yongalarının duyurusunu yaptı.



Güney Koreli üretici SK Hynix 2018 yılı için GDDR6 standardında üreteceği yongalarının duyurusunu yaptı.



DRAM bellek ve flash yonga konusunda uzman üreticilerden olan Güney Koreli SK Hynix, 2018 yılı için GDDR6 standartına sahip bellek yongaları üreteceğini açıkladı. Yeni yongaların 8 Gb'lik kapasiteye ve 16 Gbps'lik bant genişliği ile gelmesi beklenirken önceki nesle oranla birçok avantajı mevcut.



Firma verdiği bilgilerde yeni yongaların 21 nm üretim süreci ile üretim yapıldığını ve mevcut yongalara nazaran %10 daha az gerilim ile çalışma prensibine sahip oldukları açıkladı. Bunun yanında bellek yongalarının yer alacağı ekran kartlarında 384-bit bellek veri yolu, 768 GB/s seviyesinde bellek bant genişliği ve 12 GB kapasite bulunacağıda sunulan diğer bilgiler arasında.



Firmanın hacimli üretim için işaret ettiği tarih ise 2018 yılı gözüküyor.



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