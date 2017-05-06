Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

sk hynix, 2018 yılı için gddr6 bellek yongaları hazırlığında

SK HYNİX, 2018 YILI İÇİN GDDR6 BELLEK YONGALARI HAZIRLIĞINDA

Güney Koreli üretici SK Hynix 2018 yılı için GDDR6 standardında üreteceği yongalarının duyurusunu yaptı.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:31
Puan Ver : Sk Hynix, 2018 Yılı İçin Gddr6 Bellek Yongaları Hazırlığında(5/10)2


Güney Koreli üretici SK Hynix 2018 yılı için  GDDR6 standardında üreteceği yongalarının duyurusunu yaptı.



DRAM bellek ve flash yonga konusunda uzman üreticilerden olan Güney Koreli SK Hynix, 2018 yılı için GDDR6 standartına sahip bellek yongaları üreteceğini açıkladı.  Yeni yongaların 8 Gb'lik kapasiteye ve 16 Gbps'lik bant genişliği ile gelmesi beklenirken önceki nesle oranla birçok avantajı mevcut.



Firma verdiği bilgilerde yeni yongaların 21 nm üretim süreci ile üretim yapıldığını  ve mevcut yongalara nazaran %10 daha az gerilim ile çalışma prensibine sahip oldukları açıkladı. Bunun yanında bellek yongalarının yer alacağı ekran kartlarında 384-bit bellek veri yolu, 768 GB/s seviyesinde bellek bant genişliği ve 12 GB kapasite bulunacağıda sunulan diğer bilgiler arasında.



Firmanın hacimli üretim için işaret ettiği tarih ise 2018 yılı gözüküyor.



Red Hat, OpenShift .io ile Uçtan Uca Bulut Geliştirme Ortamı Sunuyor








Etiketler: Sk  Hynix  2018  Yılı  İçin  Gddr6  Bellek  Yongaları  Hazırlığında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER