Şizofreni Tedavisinde Çok Etkili!
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şizofreni tedavisinde çok etkili!

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE ÇOK ETKİLİ!

İngiliz bilim adamları, B grubu vitaminlerinin şizofreni belirtilerini büyük oranda azalttığını ortaya koydu.

Tarih : 16 Şubat 2017, 16:56
Puan Ver : Şizofreni Tedavisinde Çok Etkili!(7/10)8


İngiliz bilim adamları, B grubu vitaminlerinin şizofreni belirtilerini büyük oranda azalttığını ortaya koydu. İngiltere'deki Medical Research Council ve Manchester Üniversitesinin sağladığı fonla dünya çapında yürütülen bir araştırma, yüksek dozda B grubu vitamin (B6, B8 ve B12) takviyesiyle birlikte uygulanan şizofreni tedavisinin, standart tedavilere oranla hastalık belirtilerini daha büyük oranda azalttığını ortaya koydu.



Araştırmacılar, rastgele seçilmiş 18 klinikten 832 hastanın verilerini inceledi. Söz konusu veriler, kliniklerde antipsikotik ilaç tedavisi gören şizofreni hastalarına verilen vitamin ve mineral takviyelerinin belirtiler üzerindeki etkilerini gösteren raporlardan oluşuyor. İncelemeler sonucunda, yüksek dozda ya da başka vitaminlerle verilen B vitamini takviyelerinin şizofreninin psikiyatrik belirtilerini azalttığı görülürken daha az dozda takviye verilen hastalarda herhangi bir belirtiye rastlanmadı.



 



kaynak:sabah








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