ŞİZOFRENİ HASTASI GENCİN YAPTIĞI HERKESİ ŞOKE ETTİ!
Emin T., oturdukları apartmanın karşısında komşularına ait park halindeki iki lüks otomobili üzerlerine benzin dökerek ateşe verdi
Adana'da şizofreni hastası 23 yaşındaki Emin T., kendisiyle aynı apartmanda oturan komşularının otomobillerini kundakladı. İki otomobil yandı, bir otomobil de hasar gördü.
DHA'nın haberine göre, olay, saat 04.45 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 80030 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Emin T., gece evden çıkarak yakındaki bir akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin aldı, ailesini arayıp evi yakacağını söyleyip telefonu kapattı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar