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şizofreni hastası gencin yaptığı herkesi şoke etti!

ŞİZOFRENİ HASTASI GENCİN YAPTIĞI HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Emin T., oturdukları apartmanın karşısında komşularına ait park halindeki iki lüks otomobili üzerlerine benzin dökerek ateşe verdi

Tarih : 09 Mayıs 2017, 09:20
Puan Ver : Şizofreni Hastası Gencin Yaptığı Herkesi Şoke Etti!(9/10)11


Adana'da şizofreni hastası 23 yaşındaki Emin T., kendisiyle aynı apartmanda oturan komşularının otomobillerini kundakladı. İki otomobil yandı, bir otomobil de hasar gördü.



DHA'nın haberine göre, olay, saat 04.45 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 80030 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Emin T., gece evden çıkarak yakındaki bir akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin aldı, ailesini arayıp evi yakacağını söyleyip telefonu kapattı.



 



kaynak:habertürk








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