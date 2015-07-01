

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Ömer Levent A., şizofreni hastası ve uyuşturucu bağımlısı oğlu 28 yaşındaki Mehmet A.'yı av tüfeğiyle karnından vurarak öldürdü. Polisi arayarak teslim olan Ömer Levent A. gözaltına alınırken, şokta olan adamın ifade veremediği öğrenildi. Yakınları, ölen gencin anne ve babasını sürekli dövdüğünü belirtti.







Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi'nde meydana geldi. Ailesine saldırdığı için Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi'nde üç hafta süreyle tedavi olan şizofreni hastası ve uyuşturucu bağımlısı Mehmet A., bir süre önce taburcu olup ailesinin yanına döndü. Sıklıkla babası Ömer Levent A. ile annesi F.A.'yı dövdüğü belirtilen Mehmet A., bu Sabah bir anda sinirlendi.







ANNESİNE SALDIRDI







Anne ve babasının oturduğu odanın kapısını "Siz benim hakkımda ne konuşuyorsunuz" diyerek kapattırmadığı öğrenilen Mehmet A., bir anda annesinin boğazına sarılıp dövmeye başladı. Eşini oğlunun elinden kurtaramayan Ömer Levent A., evde bulunan ruhsatlı av tüfeğine sarıldı. Eşinin gözleri önünde av tüfeğini üç el arka arkaya ateşleyen baba, oğlunu karnından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet A., olay yerinde öldü.







POLİSE TESLİM OLDU







Olayın ardından polisi arayan Ömer Levent A., oğlunu öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis, evin önünde bekleyen Ömer Levent A.'yı gözaltına aldı. Sinir krizi geçiren anne F.A., Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra şoka girdiği belirtilen Ömer Levenk A.'nın da henüz ifade veremediği öğrenildi.







Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından emniyette kaydı bulunan Mehmet A.'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.