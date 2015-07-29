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şizofren hastası, babasını öldürdü

ŞİZOFREN HASTASI, BABASINI ÖLDÜRDÜ

Çorum'da şizofren hastası olduğu ileri sürülen kişi satırla boğazını kestiği babasını öldürdü.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 09:37
Puan Ver : Şizofren Hastası, Babasını Öldürdü(10/10)11


Alınan bilgiye göre, Karakeçili Mahallesi'nde yaşayan ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen H. Karakuş (33), uyuduğu sırada odasına girdiği babası İsmail Karakuş'un (59) satırla boğazını kesti. Daha sonra 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan H. Karakuş, "babamı kestim" diyerek bilgi verdi.



Olay yerine gelen ekiplerce boğazındaki kesikler nedeniyle yaralı olarak bulunan Karakuş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Çorum eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.








Etiketler: Şizofren  Hastası  Babasını  Öldürdü    haber

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