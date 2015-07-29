ŞİZOFREN HASTASI, BABASINI ÖLDÜRDÜ
Çorum'da şizofren hastası olduğu ileri sürülen kişi satırla boğazını kestiği babasını öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Karakeçili Mahallesi'nde yaşayan ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen H. Karakuş (33), uyuduğu sırada odasına girdiği babası İsmail Karakuş'un (59) satırla boğazını kesti. Daha sonra 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan H. Karakuş, "babamı kestim" diyerek bilgi verdi.
Olay yerine gelen ekiplerce boğazındaki kesikler nedeniyle yaralı olarak bulunan Karakuş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Çorum eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar