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şizofren genç annesini öldürüp intihara kalkıştı

ŞİZOFREN GENÇ ANNESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Antalya'da Demre eski ilçe belediye başkanı Adnan G.'nin şizofreni hastası oğlu Batuhan G., tartıştığı anne Zahide G.'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Daha sonra denize atlayarak intihara kalkışan genci polis kurtardı.

Tarih : 12 Aralık 2015, 18:35
Puan Ver : Şizofren Genç Annesini Öldürüp İntihara Kalkıştı(8/10)9


Antalya'da Demre eski ilçe belediye başkanı Adnan G.'nin şizofreni hastası oğlu Batuhan G., tartıştığı anne Zahide G.'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Daha sonra denize atlayarak intihara kalkışan genci polis kurtardı.



Olay dün (cumartesi) öğle saatlerinde Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi Gökay Apartmanı'nda meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Batuhan G., ilaçlarını kullanmadığı için annesi Zahide G. (50) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zahide G., doktor bir yakınlarını arayarak oğlunun ilaçlarını kullanmadığını ve kendisini darp ettiğini söyledi. Batuhan G. telefon görüşmesinin ardından başına sert bir cisimle vurarak annesini öldürdü.








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