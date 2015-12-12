

Antalya'da Demre eski ilçe belediye başkanı Adnan G.'nin şizofreni hastası oğlu Batuhan G., tartıştığı anne Zahide G.'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Daha sonra denize atlayarak intihara kalkışan genci polis kurtardı.







Olay dün (cumartesi) öğle saatlerinde Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi Gökay Apartmanı'nda meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Batuhan G., ilaçlarını kullanmadığı için annesi Zahide G. (50) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zahide G., doktor bir yakınlarını arayarak oğlunun ilaçlarını kullanmadığını ve kendisini darp ettiğini söyledi. Batuhan G. telefon görüşmesinin ardından başına sert bir cisimle vurarak annesini öldürdü.