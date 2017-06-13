SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ PKK'LILAR F-16'LARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İran ve Irak sınırlarının kesiştiği Tekeli bölgesindeki 34. Hudut Tugay Komutanlığı Hudut Birliği'ne sızma girişiminde bulunan PKK'lı 3 terörist, güvenlik güçlerince fark edildi. Teröristler F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
kaynak:hürriyet
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