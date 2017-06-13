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sızma girişimindeki pkk'lılar f-16'larla etkisiz hale getirildi

SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ PKK'LILAR F-16'LARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:25
Puan Ver : Sızma Girişimindeki Pkk'lılar F-16'larla Etkisiz Hale Getirildi(9/10)8


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İran ve Irak sınırlarının kesiştiği Tekeli bölgesindeki 34. Hudut Tugay Komutanlığı Hudut Birliği'ne sızma girişiminde bulunan PKK'lı 3 terörist, güvenlik güçlerince fark edildi.  Teröristler F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:hürriyet








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