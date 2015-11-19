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sizi engelleyenleri görmek mümkün!

SİZİ ENGELLEYENLERİ GÖRMEK MÜMKÜN!

Whatsapp'ta sizi kim engelliyor bilmek istemez misiniz? WhatsApp'ta listenizdeki kişilerden biri tarafından engellenip engellenmediğinizi nasıl anlayabilirim diyorsanız okumaya devam ediniz...

Tarih : 19 Kasım 2015, 09:37
Puan Ver : Sizi Engelleyenleri Görmek Mümkün!(7/10)7


Sizden mesaj almak istemeyenleri anlamayabilmek için bakabileceğiniz birkaç işaret var. Sözkonusu kişinin profil fotoğrafını ve son çevrimiçi olma tarihini göremiyorsanız, gönderdiğiniz mesajlar yalnızca tek onay işaretiyle iletiliyorsa engellenmiş olma ihtimaliniz var. Ancak bunlar, engellenmiş olduğunuzu garantilemiyor.



WhatsApp, profil fotoğrafı kullanma zorunluluğu getirmediği gibi, son çevrimiçi olma tarihini gizlemeye olanak tanıyor. Mesajlarınızın iletilmemesinin nedeni bazen karşı tarafın telefon numarasını değiştirmesi de olabilir. Bu durumda da mesajlarınız, tek onay işaretiyle gönderilecektir.








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