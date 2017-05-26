Ağız kanseri sadece sigara içenlerde meydana gelmez. Sigara kullanmıyor olmak kesinlikle ağız kanseri olmayacağınız anlamına gelmez öncelikle bunu belirtmememizde fayda var. Bu hastalık ağız, dil, damak ve yutakta oluşur ve ayrıca güneş ışınları ve insan papillom virüsü, yani HPV ile de bağlantılı o