SİZDE DE BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURUNUZ!
Ağız kanseri sadece sigara içenlerde meydana gelmez. Sigara kullanmıyor olmak kesinlikle ağız kanseri olmayacağınız anlamına gelmez öncelikle bunu belirtmememizde fayda var. Bu hastalık ağız, dil, damak ve yutakta oluşur ve ayrıca güneş ışınları ve insan papillom virüsü, yani HPV ile de bağlantılı o
Hayati tehlikesi bulunan bu hastalığın erken belirtileri önce fark etmeli ve ihmal etmeden muhakkak bir doktora başvurulmalıdır. Bu nedenle erken teşhis hayatta kalma açısından oldukça önemlidir.
kaynak:sabah
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