

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan kapsamlı iç güvenlik harekatında önemli bir aşamaya gelindi. Silopi, Cizre, Sur, Nusaybin, Dargeçit ilçelerinin ardından Yüksekova'da da terör örgütüne darbe indirildi. Kandil'den Yüksekova'daki PKK gruplarına “Yüksekova'dan ayrılarak Irak kırsalına çıkın. YPS'yi (öz savunma birlikleri) şehirlerde bırakın çatışmaya devam etsinler” talimatının geldiği tespit edildi. İstihbarat raporlarında, terör örgütünün Kuzey Irak'taki yığınaklarının savaş uçakları tarafından bombalanmasıyla lojistik gücünün yüzde 80 oranında yok edildiği değerlendirmesi de yer aldı. Jandarma özel harekât ile polis özel harekât timlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı komando ve zırhlı birliklerin desteği ile Aralık 2015'te başlatılan müşterek operasyonlarda önemli bir aşamaya gelindi.



Büyük darbe yediler



Yüksekova'da da PKK'ya önemli ölçüde darbe indirildi. Güvenlik birimleri; dinlenen telsiz konuşmaları, yakalanan teröristlerin ifadeleri ve öldürülen lider kadroların üzerinden çıkan notlara dayalı olarak bir istihbarat raporu hazırlandı. Bu rapora göre terör örgütü barikatlarda direnme ve halkın kalkışmasını sağlama stratejisinde başarısız olduğunu kabullendi. Kandil'den Yüksekova'daki PKK'lı gruplara, “En az zayiatla ve verebileceğiniz en çok hasarla Yüksekova'dan ayrılın. Irak kırsalına çıkın. YPS'yi bırakın onlar çatışmaya devam etsinler” talimatının verildiği tespit edildi.