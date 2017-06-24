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siz kalleş oldukça, biz daha fazla kardeş olacağız

SİZ KALLEŞ OLDUKÇA, BİZ DAHA FAZLA KARDEŞ OLACAĞIZ

Binali Yıldırım: Tüm terör örgütleri, alçaklar şunu bilsin ki; siz kalleş oldukça, biz daha fazla kardeş olacağız. Siz hain oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız

Tarih : 24 Haziran 2017, 10:47
Puan Ver : Siz Kalleş Oldukça, Biz Daha Fazla Kardeş Olacağız(5/10)7


Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadelede Avrupa'dan amasız fakatsız destek beklediklerini söyledi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Murat Ervin ve Mehmet İnmez'in haberine göre Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde moda oldu: islamcı terörist. Bu islam düşmanlığıdır, müslümanlık düşmanlığıdır. Teröristin dini, kitabı, mezhebi, meşrebi olmaz. Terörist sadece ve sadece insanları öldüren bir makinedir" dedi.



"YANINIZDA OLMAK EN BÜYÜK GÖREVİMİZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 'de gazi ve şehit yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Balçova Kaya Termal Otel'de 2 bin 300 kişinin katıldığı iftara Başbakan YIldırım'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican da eşlik etti. Başbakan Yıldırım için hazırlanan iftar masasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın yanı sıra şehit polis Abdullah Ortanca'nın annesi Saadet ve babası Recep Ortanca, şehit astsubay Furkan Yavaş'ın annesi Zeynep ve babası Sırrı, 2000 yılında şehit olan İstihbarat Binbaşı Erhan Oksal İşbilen'in eşi Hatice İşbilen ile şehir ve gazi derneklerinin başkanları katıldı. Tasavvuf müziği ve ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden iftar yemeğinin ardından kürsüye çıkan Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: "Şehitlerimiz oluyor milletçe canımız yanıyor. Bu millet kadirşinastır. şehidini kendi şehidi bilir. Ateş düştüğü yeri yakar ama bilin ki sizin evinize düşen her ateş Türkiye'nin bütün ailelerin evine düşen bir ateştir. Sizin derdinizle dertlenmek, yanınızda olmak bizim en büyük görevimizdir"



 



kaynak:habertürk








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