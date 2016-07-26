

Alman ARD televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini "siyasi yaşamımın en kritik anıydı" sözleriyle değerlendirdi.







Olağanüstü hal süresi uzatılacak mı sorusuna “Biz şu anda 3 aylık bir süre belirledik. Bu 3 ay içerisinde bir normalleşme görürsek o zaman bu süreyi de uzatmaya bir ihtiyaç duymayız” dedi.







İdam cezası tartışmasına da değinen Erdoğan, şunları ifade etti:







"53 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısındayız, idam cezasını kaldırdık da ne değişti?" diye sordu, karar Meclis'in. Şu anda eğer demokratik bir hukuk devletindeyseniz, demokrasilerde söz kimindir? Halkındır değil mi? Halk şu anda ne diyor? İdam diyor. Biz yöneticilere düşen görev nedir? Halkın bu talebini, hayır, biz sizin bu talebinizi kabul etmiyoruz diyebilir misiniz? Bu talebi getireceğimiz yer neresidir? Parlamento'dur, Parlamento'ya bu talep gelir, Parlamento kabul eder veya etmez. Ederse bununla ilgili adımlar atılır ama etmezse o zaman da söyleyecek hiçbir şeyimiz yok."







Erdoğan, sığınmacıların durumuyla ilgili soruyu da cevapladı, batılı ülkeleri eleştirerek, "Avrupalı dostlarımız, yöneticiler bir defa samimi davranmıyorlar. Şu ana kadar 3 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteciyi ülkesinde barındıran Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler verdikleri sözü yerine getirmemişlerdir. Söz verdiler, 3 milyar euro göndereceğiz dediler. Maalesef sembolik şu anda gönderdikleri 1,5-2 milyar, o kadar."







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da peşpeşe düzenlenen terör saldırılarına da değindi, terörle mücadelede istihbarat paylaşımının artırılması gerektiğini söyledi.