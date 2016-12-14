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siyasi partilerden terörle mücadelede kararlılık mesajı

SİYASİ PARTİLERDEN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde ortak açıklama yaptı. Açıklamada, terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 13:22
Puan Ver : Siyasi Partilerden Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı(7/10)4


Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde ortak açıklama yaptı.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Bu toplantımızda şunu bir kez daha gördük ki terörle mücadele konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur ve parti görüşümüz, düşüncemiz farklı olabilir ama terörle mücadele konusunda kararlılık, gerek CHP'de gerek MHP'de gerekse de AK Parti'de devam etmektedir." dedi.



Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Yapılan çalışmalar hakkında, gerek Suriye'de gerek Irak'ta gerekse yurt içinde, konuları sayın genel başkanlarla paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerinin düşüncelerini dinledik. Bize önerileri oldu, onları da not aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu."

"Hep birlikte mücadele için uzlaşmamız oldu"



Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Başbakan, yaşanan terör olayları dolayısıyla bizleri bilgilendirdi, kendilerine teşekkür ederiz. Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği konusunda bir uzlaşmamız oldu." diye konuştu.

"Toplantı olgunluk içerisinde gelişmiştir"



Bahçeli de, "Toplantı, milletimizin beklentilerine cevap verebilecek bir olgunluk içerisinde gelişmiştir. Siyasi partiler, terörle mücadelenin kesin ve acımasız bir kararlılıkla sürdürülmesini talep etmektedir." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:aa








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